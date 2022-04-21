На днях российские СМИ распространили информацию о том, что украинским звездам запретили въезд на Россию до 2072 года. Это решение приняли потому, что они якобы "распространяют фейковую информацию и плохо отзываются о России".
Обратите внимание Птушкин, Барских, Лобода: украинским звездам на 50 лет запретили въезд на Россию, – СМИ
Потап и Настя Каменских отреагировали на запрет въезда
В списке "запрещенных" есть и звездные супруги – Потап и Настя Каменских. Они с юмором отреагировали на новость.
Почему так мало? Требую по 200 каждому! Наконец-то моя жена и я в официальном черном списке России, нам запрещен въезд или посещение России на 50 лет. Ха-ха-ха! Это наша реакция! Никому не нужна эта ужасная Россия! Никому! Гордость быть в этом списке! Слава Украине,
– написал Потап на своей странице.
Поклонники и коллеги рэпера также прокомментировали запрет на въезд в комментарии. Юмора и сарказма под письмом больше всего:
- "Боже, какое же горе";
- "Вот повезло! Принимайте поздравления";
- "Вот я понимаю "заценили" вашу гражданскую позицию! Поздравляю с признанием! И пусть на России громко и вечно звучит Коля Басков!";
- "Этот запрет все и без запрета выполнят";
- "Можно воспринимать как премию";
- "Только война дает рассмотреть людей. Одни были клоунами и стали героями, другие корчили из себя патриотов и стали трусами или предателями";
- "Нах*й надо, как говорят".
Как другие звезды реагировали на запрет
- Дантес послал россиян, а Антон Птушкин пошутил, что не сможет теперь сделать выпуск своего тревел-шоу о Поволжье.
- Андрей Бедняков также с юмором написал, что теперь не сможет съездить в Воронеж летом.
- Дмитрий Комаров назвал россиян идиотами и добавил, что планирует приехать в страну на пенсии, чтобы снять дикие племена в болотах Подмосковья.