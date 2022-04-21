Еще в марте Дмитрия Комарова признали врагом России , а через месяц издали новое постановление – запретить въезд на 50 лет, пока ему не исполнится 89 лет. Он прогнозирует, что дальше в ход пойдут уголовные дела.

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Почему Дмитрий Комаров хочет приехать в Россию на пенсии

Новая награда от РФ. В дополнение к "врагу РФ" теперь мне запретили въезд в Россию на 50 лет. До 2072 года. До моих 89 лет. Так что только на пенсии будет шанс поснимать дикие племена в болотах Подмосковья. Идиоты, нет слов,

– отреагировал Дмитрий Комаров.

Он отметил, что не был на России 16 лет, с 2006-го, поэтому от этого запрета ему ни холодно, ни жарко. Путешественник и так не планировал летать в Тамбов, Саратов, Саранск и другие глубинки.

"Придется по безвизу лоукостом за 20 евро летать в Милан, Париж и Барселону вместо отдыха в Тамбове, Саратове и Саранске, которые так и не увижу", – остро пошутил Комаров.

Полный текст публикации Дмитрия Комарова:

Новая награда от РФ. В дополнение к "врагу РФ" теперь мне запретили въезд в Россию на 50 лет. До 2072 года. До моих 89 лет. Так что только на пенсии будет шанс поснимать дикие племена в болотах Подмосковья. Ждем уголовные дела.

Идиоты, нет слов. Я не был в РФ с 2005-2006 года примерно, посмотрите в своих базах. Не ездил, не ездил, и вот запретили ездить. Придется по безвизу лоукостом за 20 евро летать в Милан, Париж и Барселону вместо отдыха в Тамбове, Саратове и Саранске, которые так и не увижу.