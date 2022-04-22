Исполнитель Андрей Данилко, известный по образу Верки Сердючки, дал интервью российскому изданию The Insider. Он рассказал, как отреагировал на запрет въезда в Россию на 50 лет.

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Как отреагировал Андрей Данилко

По словам артиста, он расстроился только потому, что не побывает на похоронах Путина.

Я не очень расстроился, потому что везде я там был: в Мавзолее был, в Кремле был, на Лужниках выступал, что мне там смотреть. Единственное, что вот на похоронах у Путина не смогу быть,

– поделился Данилко.

Когда Андрею Данилко можно будет въезжать в Россию, ему исполнится 98 лет. Поэтому он признался, что тогда будет "прекрасная" возможность пройтись по Красной площади с палочкой.

"Мне звонят и говорят, что запрет на 50 лет… Я начинаю считать и смотрю, что все там младше… И думаю, я что в списке самый старший? Потом увидел фамилию врача Комаровского. Я так подсчитал, что у меня есть шанс через 50 лет с палочкой пройтись по Красной площади", – заметил Данилко.

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