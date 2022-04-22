Исполнитель Андрей Данилко, известный по образу Верки Сердючки, дал интервью российскому изданию The Insider. Он рассказал, как отреагировал на запрет въезда в Россию на 50 лет.
К слову Мне даже обидно, – Полякова удивлена, что ее не внесли в "черный" список России
Как отреагировал Андрей Данилко
По словам артиста, он расстроился только потому, что не побывает на похоронах Путина.
Я не очень расстроился, потому что везде я там был: в Мавзолее был, в Кремле был, на Лужниках выступал, что мне там смотреть. Единственное, что вот на похоронах у Путина не смогу быть,
– поделился Данилко.
Когда Андрею Данилко можно будет въезжать в Россию, ему исполнится 98 лет. Поэтому он признался, что тогда будет "прекрасная" возможность пройтись по Красной площади с палочкой.
"Мне звонят и говорят, что запрет на 50 лет… Я начинаю считать и смотрю, что все там младше… И думаю, я что в списке самый старший? Потом увидел фамилию врача Комаровского. Я так подсчитал, что у меня есть шанс через 50 лет с палочкой пройтись по Красной площади", – заметил Данилко.
Как звезды реагируют на запрет въезда в Россию
- Дантес лаконично послал россиян, а Антон Птушкин пошутил, что не сможет теперь сделать выпуск своего тревел-шоу о Поволжье.
- Дмитрий Комаров назвал россиян идиотами и добавил, что планирует приехать в страну на пенсии, чтобы снять дикие племена в болотах Подмосковья.
- Потап и Настя Каменских хотели бы запретить въезд в Россию на 200 лет. Они добавили, что никто не хочет в "ужасную Россию".