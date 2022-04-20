20 апреля стало известно, что многим известным украинцам, активно выступающим против войны и осуждающим действия российских властей и армии, запретили въезд в Россию на 50 лет.

К теме Птушкин, Барских, Лобода: украинским звездам на 50 лет запретили въезд в Россию, – СМИ

Реакция Владимира Дантеса

"Людонки, ну что же это происходит? Сначала объявили врагом России, теперь запретили туда въезд. Да идите нах*й", – с улыбкой сказал певец россиянам.

Владимир Дантес ответил россиянам: смотрите видео онлайн

Реакция Антона Птушкина

Тревел-блогер прокомментировал запрет в твиттере. Птушкин был более лаконичен, но без юмора также не обошелся: "Выпуска о Надволжье не будет".

Реакция Андрея Беднякова