На днях в эфире шоу "Маска" певица Оля Полякова назвала коллегу Тину Кароль "плакальщицей на похоронах". Вслед за звездой извиниться перед популярной исполнительницей поспешили и представители рейтингового проекта.

На следующий день после выхода в эфир скандального эпизода Оля Полякова публично обратилась к Тине Кароль и извинилась за курьезное заявление. Она заметила, что говорила только о творчестве артистки, а не о ее личной жизни. Однако певица резко восприняла обиду. Поэтому вслед за Поляковой извинились и организаторы шоу "Маска".

Важно Буду плакать, но не на похоронах: Тина Кароль ответила Поляковой после заявления о "плакальщице"

В шоу "Маска" извинились перед Тиной Кароль

Представители проекта извинились перед звездой, назвав скандальное заявление Оли Поляковой "досадным недоразумением". Они в очередной раз подчеркнули, что певица не имела в виду личную трагедию Тины Кароль, а говорила лишь о том, как уязвимо она воспринимает мир и демонстрирует это в своем творчестве.

В публикации акцентировали на большом таланте Тины Кароль. Они добавили, что канал "Украина", в эфире которого выходит шоу "Маска", всегда рад видеть артистку на сцене их концертов и проектов и готов к дальнейшему сотрудничеству.

Уважаемая Тина, обидно, что фраза звездного детектива шоу "Маска" была воспринята вами и вашими поклонниками как личное оскорбление. Но человек, переживший такую жизненную драму, как вы, может чувствовать мир особенно тонко и уязвимо,

– говорится в посте.

Реакция сети на извинения шоу "Маска"

За считанные часы на сообщение отреагировали несколько сотен зрителей шоу "Маска". Все они встали на защиту Тины Кароль и назвали высказывание Оли Поляковой позорным. Кроме того, множество пользователей убеждены, что в скандале виноваты представители шоу "Маска", которые дали в эфир курьезный фрагмент. По мнению публики, сейчас продюсеры проекта пытаются переложить свою вину на Полякову.