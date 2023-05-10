Кроме того, что Тину Кароль снимали на пленку, она предстала почти без макияжа. Это для того, чтобы продемонстрировать смелость быть собой. Сама она говорит, что хотела "быть собой, быть настоящей, смелой" даже в фотографии.

Не упустите Тина Кароль призналась, что стесняется выступления на Евровидении-2006: "Это мой комплекс"

Тина Кароль украсила обложку ELLE

Украинцы – творческая, креативная, красивая, сильная нация, которая стала примером для всего мира как воевать, жить и бороться за свою свободу. Спасибо и горжусь ELLE за возможность создавать и вдохновлять вместе с вами. Во время войны делать невозможное – это смелость,

– прокомментировала Тина Кароль.

Тина Король снялась для ELLE / Фото Анна Гончарова

Тина Король снялась для ELLE / Фото Анна Гончарова

В сети на "живые" фото Тины Кароль отреагировали бурно и расхвалили не только ее, но и журнал за хороший вкус:

"Тина как 16-летняя девочка, это так круто";

"Настоящая женская красота. Какая красота, гармония! Без губ на пол лица, это роскошь";

"Такая молодая без мейка. Спасибо за честные кадры без ретуши. В ногу со временем, как всегда Тина";

"Естественная красота. Это самое лучшее, что может быть в женщине";

"Тина Кароль здесь выглядит как живая женщина, а не кукла, и мне нравится";

"Вот что значит, когда популярный журнал не фотошопит фото. Выглядите не так, как обычно в инстаграмме".

Тина Король снялась для ELLE / Фото Анна Гончарова

Тина Король снялась для ELLE / Фото Анна Гончарова

Тина Король снялась для ELLE / Фото Анна Гончарова

Тина Король снялась для ELLE / Фото Анна Гончарова

Тина Король снялась для ELLE / Фото Анна Гончарова

Тина Король снялась для ELLE / Фото Анна Гончарова

Тина Король снялась для ELLE / Фото Анна Гончарова

Тина Король снялась для ELLE / Фото Анна Гончарова