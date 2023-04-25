В Instagram артистка опубликовала несколько фото, оставив под ними строчки из своей новой песни. А накануне она поделилась фотографиями, на которых изображена в белом халате.

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На кадрах Тина Кароль предстала в нежном образе. Из-под одеяла она показала стройные, оголенные ноги. Для фотосессии у певицы был эффектный, но не яркий макияж.



Тина Кароль предстала в новой фотосессии / Фото с ее инстаграммы

"Километр – да, километр – стоп. Я заложник сил твоих, моих диких снов. Ум говорит нет, ну когда уже стану ветром", – процитировала Кароль строчки из своей песни.

В комментариях некоторые подписчики отметили, что для этих фото певица не ездила в другую страну, они предполагают, что море, солнце и волны – это монтаж.



Тина Кароль показала новые фото / Фото с ее инстаграммы

Поклонники оценили образ исполнительницы и признались, что он очень ей подходит. Что пишут фанаты Кароль:

"Волны, солнце и Тина – это класс".

"Как круто! Фотосессия невероятная".

"Это нечто космическое".

"Как круто, какие кадры!"

"Это невероятно хорошие кадрыи. Тина, это не законно".

"Талантливая, умная, красивая… Женщина-мечта!"

"Невероятно нежная. Завораживаете взглядом".

Кстати, в начале апреля Кароль приехала в Молдову, где появилась на телевидении. Она примерила эффектный образ в серебристом кожаном наряде от украинского бренда MARSEGO. Наряды стоили звезде почти 12 тысяч гривен.

А на концерте в Барселоне Тина позировала в декольтированном платье с черным кружевом, корсете и брюках, а также в нежно-розовом атласном платье. Еще певица надела образ total black – была в широких брюках и в эффективном боди-корсете, инкрустированном камнем, от именитого дизайнера Ивана Фролова.