В Instagram артистка опубликовала несколько фото, оставив под ними строчки из своей новой песни. А накануне она поделилась фотографиями, на которых изображена в белом халате.
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На кадрах Тина Кароль предстала в нежном образе. Из-под одеяла она показала стройные, оголенные ноги. Для фотосессии у певицы был эффектный, но не яркий макияж.
Тина Кароль предстала в новой фотосессии / Фото с ее инстаграммы
"Километр – да, километр – стоп. Я заложник сил твоих, моих диких снов. Ум говорит нет, ну когда уже стану ветром", – процитировала Кароль строчки из своей песни.
В комментариях некоторые подписчики отметили, что для этих фото певица не ездила в другую страну, они предполагают, что море, солнце и волны – это монтаж.
Тина Кароль показала новые фото / Фото с ее инстаграммы
Поклонники оценили образ исполнительницы и признались, что он очень ей подходит. Что пишут фанаты Кароль:
- "Волны, солнце и Тина – это класс".
- "Как круто! Фотосессия невероятная".
- "Это нечто космическое".
- "Как круто, какие кадры!"
- "Это невероятно хорошие кадрыи. Тина, это не законно".
- "Талантливая, умная, красивая… Женщина-мечта!"
- "Невероятно нежная. Завораживаете взглядом".
Кстати, в начале апреля Кароль приехала в Молдову, где появилась на телевидении. Она примерила эффектный образ в серебристом кожаном наряде от украинского бренда MARSEGO. Наряды стоили звезде почти 12 тысяч гривен.
А на концерте в Барселоне Тина позировала в декольтированном платье с черным кружевом, корсете и брюках, а также в нежно-розовом атласном платье. Еще певица надела образ total black – была в широких брюках и в эффективном боди-корсете, инкрустированном камнем, от именитого дизайнера Ивана Фролова.