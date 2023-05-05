Тина Кароль представила атмосферное видео на украиноязычную версию песни "Мед". Ранее она объяснила, почему удалила предыдущий клип.

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Певица после скандала вокруг ее клипуна песню "Honey & МЕД", выпустила новую версию видео. В клипе трек звучит чисто на украинском языке.

Известно, что новое видео Тина Кароль сняла на улицах Киева. В ролике артистка снова закутана в белое одеяло на фоне столицы. По ее словам, одеяло в клипе является символом крепости, в которой спрятано ее сердце.

Интересно, что в основу нового клипа легли трогательные кадры от поклонников Тины Кароль. Они в знак поддержки организовали своеобразный флешмоб и опубликовали в соцсетях каверы под песню "Мед".

Зачем действительно нужна смелость, так это для искренности. Я благодарю всех, кто был неравнодушен к судьбе песни "Мед" и своей искренней поддержкой подарил песни вторую жизнь, сделал возможным премьеру клипа "Мед" на украинском языке,

– прокомментировала Кароль.

Тина Кароль – "Мед": смотрите видео онлайн

Что известно о скандале вокруг клипа "Honey & МЕД":

Скандал вокруг видео на англо-украинскую песню "Honey & МЕД" Тины Кароль разгорелся сразу после премьеры видео. Причиной послужило то, что к работе над видео приложили руки россияне.

Выяснилось, что к компьютерной графике относятся люди с российским гражданством. Об этом Кароль узнала только после выхода видео.

Поэтому Кароль немедленно удалила клип из сети. Отметим, что сам клип певица заказывала у американской компании Beverly Films, основателем которой является украинский режиссер Генри Липатов.

К слову, Тина Кароль – одна из самых известных украинских певиц. Она находится на сцене уже более 20 лет. В этот раз ее образ неоднократно менялся: от строгих костюмов до элегантных платьев. Как менялась Тина Кароль и ее стиль – читайте в нашей статьи.