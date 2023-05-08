Украинские звезды активно готовятся к выступлениям на Евровидении-2023. Среди них и Тина Кароль, принесшая Украине 7 место на конкурсе в 2006 году.

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Тине Кароль стыдно за выступление на Евровидении в 2006 году

Исполнительница призналась, что не удовлетворена своим первым появлением на сцене Евровидения. Своего выступления она даже стесняется.

Это был 2006 год, когда я стояла на сцене. Начало карьеры... Буду говорить о себе со стороны. Я не то, что не люблю это выступление, а стыжусь. Там такой гротеск! Это мой комплекс неполноценности. И когда я получила приглашение, я поняла, что, Боже, это надо петь. Я сразу спросила, можно ли я другую песню спою?

– поделилась Тина Кароль.

"Я подумала, что надо какую-нибудь фишку сделать, и просто себя притормаживаю, чтобы не сделать больше, чем нужно, чтобы не было overdose".

Артистка изменила и усовершенствовала версию песни Show Me Your Love, с которой выступит в финале Евровидения. Она поделилась интересным фактом: ей до сих пор подходит платье, которое звезда одевала на выступ. "Мы изменили аранжировку, чтобы сделать песню более современной и модерновой, сегодняшнее. Платье... не нужно залезать в то платье, хотя я влезла, я пробовала. Сразу, когда получила приглашение, пошла ее мерить".

Тина Кароль – Show Me Your Love: смотрите видео онлайн