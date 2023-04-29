На днях Тина Кароль презентовала двуязычный трек "Honey & Мед", что буквально за несколько часов вызвал очередной скандал. В перечне работавших над видеоработой нашли россиян.

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Тина Кароль удалила клип, к которому причастны русские

Исполнительница уже комментировала скандальную ситуацию, но в эфире утреннего шоу высказалась снова. Она заявила, что удалит ролик – его действительно уже нет на ютубе.

Я удаляю этот клип. Это дорого для меня. Это больно для меня. Но мы не имеем права позволить себе, чтобы даже так, косвенно, появлялись такие нарративы. Я не хочу. Для меня моя репутация – это вся моя жизнь,

– заявила Тина.

"Я пою и работаю в этой стране и для меня война началась в 2014 году. Я люблю это государство и уже давно поставила национальные интересы выше своих. Мне просто самой противно, что в моей работе есть эти люди".



Кадр из клипа / Фото из инстаграма Тины Кароль

Тина Кароль добавила, что эту песню она посвятила покойному мужу Евгению Огиру – 28 апреля годовщины его смерти. В клип она вложила немало символов, потому ей больно "прощаться" с этой работой. Но готова работать над новым материалом, ведь сама песня остается на площадках.