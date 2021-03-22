Тина Кароль поразила дерзким образом: фото в откровенном топе
Украинская певица Тина Кароль стала ведущей нового шоу "Липсинк Батл". В одном из выпусков артистка предстала перед камерой в лакированном топе и показала обнаженную грудь.
Источник:инстаграм "1+1"
Тина Кароль умеет поражать публику и демонстрировать свою женственность и сексуальность. Исполнительница не упускает ни одного случая похвастаться соблазнительной фигурой и своими формами.
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Обольстительный look Тины Кароль
Звезда вышла на сцену в обтягивающих брюках яркого фиолетового цвета. Такой низ она соединила с черным блестящим топом с опущенными рукавами. Наряд с глубоким декольте показал обнаженную грудь Кароль.
Соблазнительный look Тина соединила с фиолетовыми лакированными туфлями-лодочками на каблуке. Волосы она уложила в фирменные локоны, а на лице сделала насыщенный макияж с розовой помадой на губах.
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Другие образы Тины Кароль:
- звезда очаровала романтическим аутфитом в желтой блузке;
- артистка ошеломила дерзким образом в лакированном наряде и с красной помадой на губах;
- исполнительница снялась для обложки глянца в Африке в прозрачном платье темно-синего цвета.
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