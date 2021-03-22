Украинская певица Тина Кароль стала ведущей нового шоу "Липсинк Батл". В одном из выпусков артистка предстала перед камерой в лакированном топе и показала обнаженную грудь.

Тина Кароль умеет поражать публику и демонстрировать свою женственность и сексуальность. Исполнительница не упускает ни одного случая похвастаться соблазнительной фигурой и своими формами.

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Обольстительный look Тины Кароль

Звезда вышла на сцену в обтягивающих брюках яркого фиолетового цвета. Такой низ она соединила с черным блестящим топом с опущенными рукавами. Наряд с глубоким декольте показал обнаженную грудь Кароль.

Соблазнительный look Тина соединила с фиолетовыми лакированными туфлями-лодочками на каблуке. Волосы она уложила в фирменные локоны, а на лице сделала насыщенный макияж с розовой помадой на губах.

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