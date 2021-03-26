Тина Кароль поразила безупречным образом в красном платье: видео
Популярная украинская певица Тина Кароль стала ведущей новой программы "Липсинк Батл". Там она демонстрирует стильные и красивые образы, которыми очаровывает поклонников. В новом выпуске артистка появится в изысканном красном платье.
Источник:инстаграм фан-клуба Тины Кароль
Тина Кароль является одной из самых популярных артисток в отечественном шоу-бизнесе. Она каждый раз удивляет красивыми аутфитами и безупречными платьями.
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Яркий look Тины Кароль
Исполнительница выйдет на сцену "Липсинк батл" в обтягивающем платье красного цвета с соблазнительным декольте. Такой наряд акцентировал внимание на стройной фигуре знаменитости и ее пышном бюсте. Образ певицы дополняли массивные серьги. Look она соединила с красными туфлями-лодочками на каблуках.
Волосы Кароль собрала в пучок сзади, оставив лишь несколько локонов, которые падали на лицо. Макияж Тины также был ярким. Глаза она подчеркнула с помощью черного карандаша, а губы накрасила красной помадой.
Другие аутфиты артистки:
- Тина Кароль поразила ярким образом в откровенном топе;
- звезда позировала на камеру в элегантной атласной блузке нежного желтого цвета;
- исполнительница для фотосессии выбрала шелковую юбку с разрезом и соблазнительный топ от украинского бренда за почти 38 тысяч гривен.
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