Популярная украинская певица Тина Кароль стала ведущей новой программы "Липсинк Батл". Там она демонстрирует стильные и красивые образы, которыми очаровывает поклонников. В новом выпуске артистка появится в изысканном красном платье.

Тина Кароль является одной из самых популярных артисток в отечественном шоу-бизнесе. Она каждый раз удивляет красивыми аутфитами и безупречными платьями.

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Яркий look Тины Кароль

Исполнительница выйдет на сцену "Липсинк батл" в обтягивающем платье красного цвета с соблазнительным декольте. Такой наряд акцентировал внимание на стройной фигуре знаменитости и ее пышном бюсте. Образ певицы дополняли массивные серьги. Look она соединила с красными туфлями-лодочками на каблуках.

Волосы Кароль собрала в пучок сзади, оставив лишь несколько локонов, которые падали на лицо. Макияж Тины также был ярким. Глаза она подчеркнула с помощью черного карандаша, а губы накрасила красной помадой.

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