Молдавский певец Дан Балан посетил съемки нокаутов 11 сезона "Голоса страны", где стал советником Тины Кароль во время выбора четвертьфиналистов. Артистов уже давно подозревают в романе и в очередном эфире они в очередной раз подогрели такие слухи. Дан подчеркнул Тине, что он всегда рядом.

11 выпуск "Голоса страны" был невероятно романтичным и непредсказуемым. На проект вернулся любимец миллионов женщин – харизматичный Дан Балан, который стал "звездным советником" потрясающей Тины Кароль. Знаменитости показали нежное отношение друг к другу и в который раз подогрели слухи о страстном романе.

К теме Дан Балан снова вернулся на "Голос страны"

Трогательные признания Тины Кароль и Дана Балана

При выборе участников, прошедших в прямые эфиры, Дан помогал Тине. Он вместе с ней наблюдал за исполнителями, а также не упустил случая обнять Кароль и станцевать с ней. Они сидели в одном кресле, что спровоцировало еще больше обсуждений.

Самые прекрасные воспоминания. Вернулся в родной дом!

– прокомментировал феерическое появление Дан.

Диалоги между артистами были очень романтичными и интимными. Нежная Кароль кокетливо общалась с мужественным Даном, чем спровоцировала разговоры о жизни вместе.

"Ты сегодня позавтракал?", – спросила украинская попдива у своего советника. "Что оставила, то и съел", – с усмешкой ответил он.

Реакция тренеров на такие высказывания была очень провокационной. Надя Дорофеева поинтересовалась, что Тина готовит для Дана.

У нас баланс между углеводами, белками и витаминами,

– поделился Балан.

Отметим, что Дорофеева, увидев Балана на проекте, заявила, что в течение двух предыдущих сезонов следила за их историей с Тиной. Также исполнительница добавила, что является участницей совместного фан-сообщества артисту, имеющего название "Дантина". Поэтому от имени этого объединения она задавала "звездной паре" личные вопросы.

Интересно Голос страны 11 сезон 11 выпуск: появление Дана Балана и борьба вокалистов за место в четвертьфинале

В течение всего вечера молдавский романтик и его украинская любимица радовали зрителей приятными моментами. Так, обсуждение выступления одного из участников команды Кароль – Никиты Ломакина они назвали "семейными разговорами". А также Тина сделала сюрприз гостю. Мила Нитич, которая в команде Тины, спела припев известного хита Дана Балана – Freedom. Именно в этот момент артисты исполнили зажигательный танец.

"Как тебе? Все хорошо? – поинтересовался молдавский красавец. "Ты же есть", – ответила, глядя на Балана, Кароль. "Я всегда рядом", – подчеркнул он.

Официально знаменитости не опровергают и не подтверждают слухи о романтических отношениях. Однако, на публике они показываются трогательное отношение друг к другу, поэтому безусловно, симпатия между исполнителями есть.