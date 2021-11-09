Тина Кароль позировала в студии в костюме и желтой кофте: фото из Казахстана

Украинская певица Тина Кароль поехала презентовать новый альбом в Казахстан. Она поделилась фотографией, на которой позирует в студии одного из телеканалов Алматы. Звезда, как всегда, выглядела непревзойденно.

Недавно Тина Кароль презентовала новый альбом и ошеломила фанатов сменой имиджа. Артистка кардинально изменила прическу и теперь ее аутфиты имеют совсем другой шарм.

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Стильный look Тины Кароль

Артистка обнародовала фото со студии одного из телеканалов, что расположен в Алматы. Она позировала в твидовом коричневом костюме, который состоял из пиджака и брюк. Под пиджак надела водолазку желтого цвета.

Волосы Тина уложила ровно, а на лице сделала легкий макияж в нюдовых оттенках. Среди украшений на ней были стильные серьги. Соединила образ с черными ботинками на каблуке.



Тина Кароль в Алматы / Скриншот инстаграм-сторис Тины Кароль

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