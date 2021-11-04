Катя Осадчая в августе этого года в третий раз стала мамой и теперь наслаждается особыми мгновениями. Иногда делится с поклонниками особыми мгновениями.

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Новые фото Кати Осадчей с сыном

На снимках телеведущая изображена в уютном осеннем наряде из новой коллекции Андре Тана, которую модельер создал в коллаборации вместе с ней. Катя надела бежевую блузку с белым цветочным принтом и теплые брюки молочного цвета. Волосы уложила ровно, а на лице сделала легкий, едва заметный макияж.

На руках Осадчая держала маленького сына Даниила. 19 ноября мальчику исполнится 3 месяца. Звезда невероятно счастлива и наслаждается каждым моментом материнства.

Счастливы вместе! Данилка так быстро растет! Запоминаем каждую минуту!

– подписала кадры Катя.

Катя Осадчая с сыном Даниилом / Фото из инстаграма ведущей

Отметим, больше фото с малышом можно увидеть на странице звездного папаши Юрия Горбунова. Когда Осадчая находится на съемках, Юрий часто остается дома вместе с двумя сыновьями. На днях мужчина показывал фотографии, которые сделал после занятия йогой. Горбунов пошутил, что Данилка делал упражнения вместе с папочкой.