Катя Осадчая в августе этого года в третий раз стала мамой и теперь наслаждается особыми мгновениями. Иногда делится с поклонниками особыми мгновениями.
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Новые фото Кати Осадчей с сыном
На снимках телеведущая изображена в уютном осеннем наряде из новой коллекции Андре Тана, которую модельер создал в коллаборации вместе с ней. Катя надела бежевую блузку с белым цветочным принтом и теплые брюки молочного цвета. Волосы уложила ровно, а на лице сделала легкий, едва заметный макияж.
На руках Осадчая держала маленького сына Даниила. 19 ноября мальчику исполнится 3 месяца. Звезда невероятно счастлива и наслаждается каждым моментом материнства.
Счастливы вместе! Данилка так быстро растет! Запоминаем каждую минуту!
– подписала кадры Катя.
Катя Осадчая с сыном Даниилом / Фото из инстаграма ведущей