Тина Кароль держит личную жизнь как можно дальше от посторонних глаз. После презентации нового альбома артистка решила пообщаться с поклонниками в социальной сети и ответить на их вопросы.

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Тина Кароль о личной жизни

Артистка поделилась, что на написание альбома "Двойной рай" ее вдохновила любовь. Список песен в нем не случаен, в нем заложен определенный смысл. Напомним, "Двойной рай" состоит из четырех синглов:

"Холод";

"Двойной рай";

"Голод";

"Поцелуй на удачу".

Самым популярным вопросом от поклонников Тины был, кому именно посвящен ее альбом. На что исполнительница ответила: "Вижу этот вопрос очень часто и знаю, что ссоритесь, когда уклоняюсь от ответа. Но неужели я не имею права на что-то свое, личное, сокровенное, закрытое? наслаждайтесь музыкой".

В то же время исполнительница призналась, что сейчас у нее нет второй половинки. Но добавила, что не плачет из-за этого.

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Также звезда представила новое видео на личном ютуб-канале. Там она сыграла в игру "Правда или действие". Тина рассказала любимое четырехстишие, которым рассмешила находившихся за кадром людей и одновременно заинтриговала публику: "Я маленькая девочка и в школу не хожу. Купите мне сандалики! Я замуж выхожу".

Тина Кароль играет в "Правду или действие": смотрите видео онлайн