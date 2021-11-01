В гардеробе Лизы преобладает элегантная одежда. С помощью наряда девушка часто подчеркивает свою изящную фигуру.

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Осенний образ Лизы Чичуа

Избранница 36-летнего Иракли позировала на камеру в стильном коричневом пальто, которое завязывалось на талии. Под него она надела черную водолазку. Волосы Лиза собрала в прическу сзади и надела на голову стильный платок.

На плече у девушки была маленькая черная сумочка. Также оригинальным дополнением ее осеннего аутфита стали очки с темными линзами. На лице Чичуа сделала легкий макияж. А ярким акцентом ее образа стал маникюр. Ногти красавица накрасила красным лаком.



Осенний look Лизы Чичуа / Фото из инстаграма Лизы Чичуа



Осенний look Лизы Чичуа / Фото из инстаграма Лизы Чичуа

В комментариях поклонники засыпали Лизу комплиментами.