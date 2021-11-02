Для выхода Ксения выбрала красно-черный пиджак, который ей подарил финалист "Холостячки" Алексей Тригубенко. Они вместе выбирала наряд во время свидания, которое состоялось в 7 выпуске реалити-шоу.

Не пропустите Балет "Жизель" с Екатериной Кухар: показ коллекции костюмов и звезды среди зрителей

Образ Ксении Мишиной

Актриса позировала на камеру в стильном пиджаке с принтом в клетку, который сочетала с черными лосинами и трендовыми ботинками на каблуке. На талии у знаменитости был широкий пояс черного цвета, который гармонично дополнил ее аутфит.

В свободное от работы время Ксения старается не пользоваться стайлерами для причесок и косметикой, чтобы сохранить естественную красоту. Поэтому на этот раз она лишь уложила волосы ровно, а на лице сделала легкий, едва заметный макияж. В руке красавица держала маленькую сумочку.



Ксения Мишина / Фото пресс-службы



Ксения Мишина / Фото пресс-службы

Отметим, на днях Ксения заявила, что у нее нет отношений с Александром Эллертом, которого выбрала в финале "Холостячки". О разрыве стало известно еще в летом, однако все это время влюбленные якобы пытались спасти любовь. Вероятно, это так и не удалось сделать. О новых отношениях актриса пока не рассказывает, поэтому неизвестно, занято ли ее сердце.