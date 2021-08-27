Тина Кароль поразила образом в изысканном платье с разрезом: фантастические кадры

Накануне Дня Независимости Тина Кароль снялась в чувственной фотосессии в образах, которые продемонстрировала на праздничных концертах. После торжеств певица обнародовала новые фото в изысканном платье, в котором так и не показалась на публике.

На украинской поп-диве наряд от ливанского дома высокой моды Azzi & Osta, который одевает Меган Фокс, Бейонсе, Cardi B и иорданскую королеву Ранию. Среди огромного многообразия вечерних платьев Тина Кароль примеряла нежно-розовое с фирменным разрезом.

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В длинном приталенном платье на одно плечо певица выглядит как принцесса Disney. Изысканная вышивка на талии и шлейф с кружевными рюшами, который берет начало от груди, добавляют ее образу голливудского шарма.

Под фантастически красивый наряд Тина Кароль подобрала нюдовые босоножки на шпильках с едва заметными ремешками. Она умышленно позировала так, чтобы засветить стройные подтянутые ножки.

Волосы артистка уложила в элегантные локоны, а зону декольте украсила колье с массивным камнем. Ценное украшение удачно сочеталось с лаконичными серьгами, которыми Тина Кароль завершила нежный образ.

Тина Кароль в изысканном платье с разрезом / Фото из инстаграма певицы

Тина Кароль в изысканном платье с разрезом / Фото из инстаграма певицы

Тина Кароль в изысканном платье с разрезом / Фото из инстаграма певицы