30-летие Независимости Украины праздновал весь мир. Среди иностранных гостей, приехавших в столицу поздравить украинцев, был всемирно известный итальянский исполнитель Андреа Бочелли. На концерте, который состоялся на площади Конституции, артист спел вместе с украинскими исполнительницами. Одной из них стала Тина Кароль.
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Образ Тины Кароль
Для выступления с легендой классической музыки народная артистка Украины выбрала элегантный наряд. Тина вышла на сцену в роскошном вечернем платье желтого цвета с широкими бретелями и соблазнительным декольте. Такой look соединила с обувью на каблуке.
В День Независимости Кароль вернулась к привычному сценическому образу. Она предстала перед публикой с фирменными локонами и с красной помадой на губах.
Выступление Тины Кароль и Андреа Бочелли / Фото из фан-клуба Тины Кароль
Выходы Тины Кароль накануне Дня Независимости:
- В прямом эфире одного из украинских телеканалов Тина презентовала новый альбом "Молодая кровь". Тогда она предстала перед камерами в безупречном голубом костюме.
- В нежно-голубом платье с пышной многослойной юбкой и оригинальным топом на тонких бретелях артистка выступила на церемонии вручения наград "Национальная легенда Украины".