Известная украинская певица Тина Кароль поделилась с поклонниками редким снимком. На личной странице в инстаграме она опубликовала милое фото родителей из домашнего архива.

Интересно Сергей Бабкин показал редкое фото с мамой в ее день рождения

Архивное фото родителей Тины Кароль

Знаменитость показала фото родителей Светланы и Григория с их свадьбы. Мама певицы позирует в белом платье и с фатой, а отец – в черном костюме с бабочкой. Новоиспеченные супруги улыбались перед камерой.

Тина Кароль поделилась, что 26 августа пара Либерман празднует 42 годовщину свадьбы, которую также называют "перламутровой". Она поздравила родителей с праздничной датой.

42 года вместе! Желаю всем такой крепкой любви,

– написала звезда.



Григорий и Светлана Либерман / Фото из инстаграм-сторис

Интересно, что родители Тины Кароль живут в Киеве. Туда они переехали, когда звездная дочь получила известность. Но раньше артистка рассказывала, что редко видится с родителями из-за того, что у них разные мировоззрения. Однако Тина старается беречь традиции, поэтому посещает родных на религиозные праздники и дни рождения.

В День матери Кароль также делилась трогательным фото матери Светланы, а также показала старшего брата Станислава.