Известная украинская певица Тина Кароль поделилась с поклонниками редким снимком. На личной странице в инстаграме она опубликовала милое фото родителей из домашнего архива.
Интересно Сергей Бабкин показал редкое фото с мамой в ее день рождения
Архивное фото родителей Тины Кароль
Знаменитость показала фото родителей Светланы и Григория с их свадьбы. Мама певицы позирует в белом платье и с фатой, а отец – в черном костюме с бабочкой. Новоиспеченные супруги улыбались перед камерой.
Тина Кароль поделилась, что 26 августа пара Либерман празднует 42 годовщину свадьбы, которую также называют "перламутровой". Она поздравила родителей с праздничной датой.
42 года вместе! Желаю всем такой крепкой любви,
– написала звезда.
Григорий и Светлана Либерман / Фото из инстаграм-сторис
Интересно, что родители Тины Кароль живут в Киеве. Туда они переехали, когда звездная дочь получила известность. Но раньше артистка рассказывала, что редко видится с родителями из-за того, что у них разные мировоззрения. Однако Тина старается беречь традиции, поэтому посещает родных на религиозные праздники и дни рождения.
В День матери Кароль также делилась трогательным фото матери Светланы, а также показала старшего брата Станислава.