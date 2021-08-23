22 августа состоялась церемония награждения знаком отличия "национальная легенда Украины". Среди гостей было немало знаменитостей. В частности, мероприятие посетила исполнительница Тина Кароль, которая выступила на концерте.

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Образ Тины Кароль

Перед выступлением знаменитость устроила невероятную фотосессию, в которой продемонстрировала свой роскошный наряд. Она позировала перед камерой в нежно-голубом платье с пышной многослойной юбкой и оригинальным топом на тонких бретелях.

Тина Кароль дополнила платье из коллекции ливанского бренда Azzi & Osta аксессуарами от Swarovski – кольцами с цветными камнями и серьгами.

Певица распустила волосы и уложила их легкими локонами. На лице звезда сделала изысканный макияж. Она подчеркнула глаза коричневыми тенями и черными стрелками, а губы накрасила розовой помадой.



Тина Кароль / Фото из инстаграма звезды



Тина Кароль / Фото из инстаграма звезды



Тина Кароль / Фото из инстаграма звезды

Реакция сети

Подписчики знаменитости с восторгом отреагировали на ее новый концертный look. Они даже сравнивают Тину Кароль с принцессой: