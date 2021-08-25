24 августа на НСК "Олимпийском" состоялся большой праздничный концерт "Независимость в нашей ДНК. День Независимости страны". Среди более 30 артистов, выступивших перед зрителями, была Тина Кароль, которая зажгла публику невероятным попурри из своих песен.

Смотрите также Тина Кароль в желтом платье выступила с Андреа Бочелли: эффектные фото

Образ Тины Кароль на "Олимпийском"

Для выступления на главной сцене страны в День Независимости артистка выбрала оригинальный наряд. Она вышла к зрителям в черном широком комбинезоне, который был расшит стразами. Обычно аутфиты Тины подчеркивают ее фигуру, а в этот раз она решила дополнить look топом ручной работы от французского дизайнера Clara Daguin. Модельер исследует сочетание моды и технологий, поэтому в своей одежде часто использует свет.

Топ на тонких бретелях спереди был украшен огромным количеством светодиодов с оптическим волокном и вплетенными сенсорными нитями. Также на нем был изображен символ в виде глаза и длинная бахрома, которая ярко сверкала на сцене.

Топ Тины Кароль с выступления на "Олимпийском" / Фото с инстаграма фан-клуба Тины Кароль

Такой look Кароль соединила с черными туфлями-лодочками на высоком каблуке. Волосы она уложила в фирменные локоны, а на лице сделала макияж с насыщенной красной помадой на губах.

Фото и видео выступления Тины Кароль на Олимпийском



Тина Кароль на "Олимпийском" / Фото JetSetter