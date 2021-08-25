Популярная украинская певица Тина Кароль в День Независимости Украины опубликовала на личной странице новое сообщение. В нем она поздравила всех с праздником и показала новый изысканный образ.

К слову "Принцесса из мультиков": Тина Кароль впечатлила концертным образом в роскошном голубом платье

Образ Тины Кароль

Исполнительница позировала перед камерой на светлом фоне. Она примерила роскошное платье молочного цвета с блестящей вышивкой, оригинальной вставкой в виде цветка и длинным шлейфом.

Это – наряд из одной из коллекций успешного ливанского модельера Жоржа Чакры. Одежду, созданную им, всегда презентуют на Неделе моды в Париже.

Тина Кароль дополнила эффектный аутфит серебряными серьгами-подвесками и браслетом в таком же стиле. Она распустила волосы и уложила их локонами.

На лице знаменитости красовался макияж. Певица подчеркнула глаза нюдовыми тенями и черными стрелками, а губы накрасила помадой насыщенного красного цвета.



Тина Кароль / Фото из инстаграма звезды



Тина Кароль / Фото из инстаграма звезды



Тина Кароль / Фото из инстаграма звезды



Тина Кароль / Фото из инстаграма звезды



Тина Кароль / Фото из инстаграма звезды

Реакция сети

Под публикациями артистки пользователи сети всегда активно комментируют ее образы. Новый look Тины Кароль также понравился поклонникам: