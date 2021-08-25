Популярная украинская певица Тина Кароль в День Независимости Украины опубликовала на личной странице новое сообщение. В нем она поздравила всех с праздником и показала новый изысканный образ.
К слову "Принцесса из мультиков": Тина Кароль впечатлила концертным образом в роскошном голубом платье
Образ Тины Кароль
Исполнительница позировала перед камерой на светлом фоне. Она примерила роскошное платье молочного цвета с блестящей вышивкой, оригинальной вставкой в виде цветка и длинным шлейфом.
Это – наряд из одной из коллекций успешного ливанского модельера Жоржа Чакры. Одежду, созданную им, всегда презентуют на Неделе моды в Париже.
Тина Кароль дополнила эффектный аутфит серебряными серьгами-подвесками и браслетом в таком же стиле. Она распустила волосы и уложила их локонами.
На лице знаменитости красовался макияж. Певица подчеркнула глаза нюдовыми тенями и черными стрелками, а губы накрасила помадой насыщенного красного цвета.
Тина Кароль / Фото из инстаграма звезды
Тина Кароль / Фото из инстаграма звезды
Тина Кароль / Фото из инстаграма звезды
Тина Кароль / Фото из инстаграма звезды
Тина Кароль / Фото из инстаграма звезды
Реакция сети
Под публикациями артистки пользователи сети всегда активно комментируют ее образы. Новый look Тины Кароль также понравился поклонникам:
- "Тина, ты нереальная красавица. Богиня";
- "Как я скучала по таким фотосессиям, как будто вернулась в 2018 – 2019 годы";
- "Это невероятно нежные фото";
- "Разбиваешь сердце своей красотой";
- "Какая прекрасная";
- "Очень красивая";
- "Невероятная красавица".