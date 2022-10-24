Тина Кароль показала взрослого сына, с которым побывала в штаб-квартире ООН: фото из Нью-Йорка
Источник:Тина Кароль
Украинская певица Тина Кароль приехала в Нью-Йорк, где побывала в штаб-квартире ООН. Со звездной мамой был сын Вениамин.
Украинская певица Тина Кароль поделилась новыми фотографиями в социальных сетях. Она впервые за долгое время показала взрослого сына Вениамина.
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Тина Кароль побывала с сыном в Нью-Йорке
Вместе с сыном исполнительница приехала в Нью-Йорк, где побывала на экскурсии в штаб-квартире ООН. Звезда сфотографировалась с Сергеем Кислицей – постоянным представителем Украины в ООН.
Все, что в жизни происходит – это связь. Этот зал – колыбель важных решений для мира и мира. Пусть тебе, сын, хватит сил и мудрости быть полезным миру, Украине и миру! Возможно, этот микрофон будет громче моего. Я была бы счастлива. Безусловно, твоя жизнь – твой выбор, но я позволю себе помечтать!
– поделилась Тина Кароль.
Тина Кароль с сыном и Сергеем Кислицей / Фото с телеграма звезды
Чем занимался сын Тины Кароль во время войны
- Сын Тины Кароль Вениамин учится в Великобритании. Но в начале войны он приехал в Польшу, где воссоединился с мамой и волонтерил на вокзале Он встречал украинцев и давал детям сладости.
- Когда в Украине праздновали День вышиванки, Вениамин даже нарушил школьный дресс-код. Под жакет он надел вышиванку, чтобы быть солидарным с народом, чем очень гордилась его звездная мама.
- 13-летний сын Тины Кароль в июле завершил обучение в элитной школе Repton Prep, в которой за обучение артистка платила около миллиона гривен в год. Парень успешно сдал все экзамены и перешел в старшую школу.