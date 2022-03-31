Украинская певица Тина Кароль находится в Варшаве, где дает благотворительные концерты и собирает деньги. К ней приехал и сын Вениамина.

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Сын Тины Кароль раздал детям сладости

13-летний звездный отпрыск не сидит сложа руки, а так же помогает, чем может. Исполнительница показала, как ее сын волонтерил на центральном варшавском вокзале.

Вениамин встречал украинские семьи и вручал детям сладости, которые возил в корзине.

Сын Тины Кароль волонтерит в Польше / Фото из инстаграма

Как Тина Кароль помогает Украине