Украинская певица Тина Кароль находится в Варшаве, где дает благотворительные концерты и собирает деньги. К ней приехал и сын Вениамина.
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Сын Тины Кароль раздал детям сладости
13-летний звездный отпрыск не сидит сложа руки, а так же помогает, чем может. Исполнительница показала, как ее сын волонтерил на центральном варшавском вокзале.
Вениамин встречал украинские семьи и вручал детям сладости, которые возил в корзине.
Сын Тины Кароль волонтерит в Польше / Фото из инстаграма
Как Тина Кароль помогает Украине
- В начале войны исполнительница неоднократно собирала в Варшаве антивоенные митинги. Звезда создала Международный центр информационного сопротивления и сражается с российской пропагандой.
- Также она выступает на концертах и собирает деньги. На Atlas Arena в Лодзи 20 марта она вместе с Jerry Heil смогла собрать около 2 миллионов злотых.
- Еще 2 миллиона гривен знаменитость собрала благодаря благотворительному мероприятию в Израиле .