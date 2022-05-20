Украинская певица Тина Кароль рассказала о своем сыне Вениамине в прямом эфире "Единых новостей". Она поделилась, что ее сын нарушил дресс-код ради Украины.
Смотрите также Двое братьев – два настроения: Святослав Вакарчук показал редкое семейное фото в вышиванках
Тина Кароль рассказала о сыне, который нарушил дресс-код
Сын исполнительницы учится в британской школе, где придерживаются сурового дресс-кода. Но в День вышиванки он не смог не одеть украинские наряды.
Он сегодня нарушил дресс-код и пошел в школу (у них есть школьная форма) не в рубашке, а в вышиванке под жакетом. Вот такой у меня казак,
– рассказала Тина Кароль.
Сама же звезда призналась, что имеет коллекцию около 10 вышиванок: "Я сегодня в День вышиванки решила выступать в вышиванке. Дома в Киеве штук 10 у меня их есть. А самая любимая та, которую мама подарила. Она красно-черная, это блуза".
Тина Кароль с сыном / Фото из инстаграма звезды
Напомним, Тина Кароль ездит по странам и дает благотворительные концерты, где рассказывает правду о войне в Украине.
- В начале мая она тронула публику исполнением Гимна Украины на матче Динамо – Базель в Швейцарии. Этим матчем организаторы хотели привлечь внимание в Херсон, оккупированный россиянами.
- 8 мая певица приехала в Берлин, где исполнила Гимн Украины и выступила с важной речью о фашизме в 21 веке: "Мы никогда не думали, что в 21 веке появится новый нацизм – это рашизм, и что мы будем сегодня тоже стоять здесь, отстаивая наше право на самоидентификацию".
- Также Тина Кароль прилетела в Японию. Там она выступила на благотворительном мероприятии, а также встретилась с премьер-министром страны и мэром Хиросимы.