Украинская певица Тина Кароль рассказала о своем сыне Вениамине в прямом эфире "Единых новостей". Она поделилась, что ее сын нарушил дресс-код ради Украины.

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Тина Кароль рассказала о сыне, который нарушил дресс-код

Сын исполнительницы учится в британской школе, где придерживаются сурового дресс-кода. Но в День вышиванки он не смог не одеть украинские наряды.

Он сегодня нарушил дресс-код и пошел в школу (у них есть школьная форма) не в рубашке, а в вышиванке под жакетом. Вот такой у меня казак,

– рассказала Тина Кароль.

Сама же звезда призналась, что имеет коллекцию около 10 вышиванок: "Я сегодня в День вышиванки решила выступать в вышиванке. Дома в Киеве штук 10 у меня их есть. А самая любимая та, которую мама подарила. Она красно-черная, это блуза".



Тина Кароль с сыном / Фото из инстаграма звезды

Напомним, Тина Кароль ездит по странам и дает благотворительные концерты, где рассказывает правду о войне в Украине.