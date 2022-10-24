Українська співачка Тіна Кароль поділилась новими фото в соціальних мережах. Вона вперше за довгий час показала дорослого сина Веніаміна.
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Тіна Кароль побувала з сином в Нью-Йорку
Разом з сином виконавиця приїхала до Нью-Йорку, де побувала на екскурсії в штаб-квартирі ООН. Зірка сфотографувалась з Сергієм Кислицею – постійним представником України в ООН.
Все, що в житті трапляється – це зв'язок. Ця зала – колиска важливих рішень для світу та миру. Нехай тобі, сину, вистачить сил та мудрості бути корисним миру, Україні та світу! Можливо, цей мікрофон буде гучніший ніж мій. Я була б щаслива. Безумовно твоє життя – твій вибір, та я дозволю собі помріяти!
– поділилась Тіна Кароль.
Син Тіни Кароль / Фото з телеграму зірки
Тіна Кароль з сином / Фото з телеграму зірки
Тіна Кароль з сином і Сергієм Кислицею / Фото з телеграму зірки
Чим займався син Тіни Кароль під час війни
- Син Тіни Кароль Веніамін навчається у Великій Британії. Але на початку війни він приїхав до Польщі, де возз'єднався з мамою та волонтерив на вокзалі. Він зустрічав українців та давав дітям солодощі.
- Коли в Україні святкували День вишиванки, Веніамін навіть порушив шкільний дрескод. Під жакет він одягнув вишиванку, щоб бути солідарним з народом, чим дуже пишалась його зіркова мама.
- 13-річний син Тіни Кароль у липні завершив навчання в елітній школі Repton Prep, в якій за навчання артистка платила близько мільйон гривень у рік. Хлопець успішно склав усі іспити й перейшов у старшу школу.