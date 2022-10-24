Украинская певица Тина Кароль поделилась новыми фотографиями в социальных сетях. Она впервые за долгое время показала взрослого сына Вениамина.

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Тина Кароль побывала с сыном в Нью-Йорке

Вместе с сыном исполнительница приехала в Нью-Йорк, где побывала на экскурсии в штаб-квартире ООН. Звезда сфотографировалась с Сергеем Кислицей – постоянным представителем Украины в ООН.

Все, что в жизни происходит – это связь. Этот зал – колыбель важных решений для мира и мира. Пусть тебе, сын, хватит сил и мудрости быть полезным миру, Украине и миру! Возможно, этот микрофон будет громче моего. Я была бы счастлива. Безусловно, твоя жизнь – твой выбор, но я позволю себе помечтать!

– поделилась Тина Кароль.

Сын Тины Кароль / Фото с телеграма звезды

Тина Кароль с сыном / Фото с телеграма звезды



Тина Кароль с сыном и Сергеем Кислицей / Фото с телеграма звезды

Чем занимался сын Тины Кароль во время войны