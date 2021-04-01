Известная украинская певица Тина Кароль в очередной раз взбудоражила воображение поклонников провокационным снимком. Перед премьерой новой песни артистка обнародовала фото, где предстала в обольстительном белом платье и похвасталась длинными стройными ногами.

Тина Кароль является одной из самых сексуальных артисток современного отечественного шоу-бизнеса. Она часто публикует в сети фотографии, на которых показывает свое роскошное тело. Накануне презентации новой песни "Красиво" артистка в очередной раз обнародовала новую фотографию.

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Новое эротическое фото Тины Кароль

Знаменитость позировала на камеру в белоснежном платье. Наряд подчеркнул все прелести фигуры Кароль. Она выбрала позу, которая акцентировала внимание на длинных ногах. Соединила look с белыми туфлями-лодочками на высоком каблуке.

Волосы собрала в хвост сзади, оставив лишь несколько прядей, которые спадали на лицо. Макияж знаменитость сделала с акцентом на глазах и коричневой помадой на губах.

Тина Кароль в белом платье / Фото из инстаграма Тины Кароль

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