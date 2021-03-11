Популярная украинская певица Тина Кароль взбудоражила воображение поклонников новым жарким снимком. Она позировала в наряде с откровенным декольте и засветила грудь.

Одна из самых популярных украинских певиц Тина Кароль в очередной раз доказала, что не стесняется обнажаться на камеру. Она обнародовала провокационное фото, которое взбудоражило воображение поклонников.

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Тина Кароль в эротическом наряде

Знаменитость предстала в очередной откровенной фотосъемке. Она сексуально позировала перед камерой в белом наряде на тонких бретелях, обольстительно глядя в объектив. Из фотографии не было понятно, что именно примерила Тина Кароль, зато звезда продемонстрировала пышную грудь в откровенном декольте.

Аутфит певица дополнила черными перчатками. Она решила отказаться от остальных аксессуаров, акцентируя внимание на соблазнительной позе и взгляде. Комната, где проводилась фотосессия, была заполнена искусственным красным светом, что добавляло особой перчинки кадрам.

Тина Кароль распустила белокурые волосы и уложила их локонами, так подходящими звезде. Они эротично спадали на плечи артистки. Сексапильный образ певица завершила удачным макияжем. Веки Тина накрасила перламутровыми тенями, а губы подчеркнула матовой нюдовой помадой.

"А роза любить его хотела, но суть угрозы – поломать шипы об тело", – подписала Кароль фото строчками из новой песни.



Тина Кароль / Фото из инстаграма Тины Кароль

Реакция сети

Горячая фотография завела огромную аудиторию певицы. Фото менее чем за сутки набрало более 73 тысяч лайков и множество комментариев.