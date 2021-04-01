Відома українська співачка Тіна Кароль вкотре розбурхала уяву прихильників провокативним знімком. Перед прем'єрою нової пісні артистка оприлюднила фото, де постала у звабливій білій сукні та похизувалася довгими стрункими ногами.

Тіна Кароль є однією з найсексуальніших артисток сучасного вітчизняного шоу-бізнесу. Вона часто публікує в мережі світлини, на яких показує своє розкішне тіло. Напередодні презентації нової пісні "Красиво" артистка вкотре оприлюднила нову фотографію.

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Нове еротичне фото Тіни Кароль

Знаменитість позувала на камеру у білосніжній сукні. Вбрання підкреслило усі принади фігури Кароль. Вона обрала позу, яка закцентувала увагу на довгих ногах. Поєднала look з білими туфлями-човниками на високих підборах.

Волосся зібрала у хвіст ззаду, залишивши лише декілька пасм, які спадали на обличчя. Макіяж знаменитість зробила з акцентом на очах і коричневою помадою на губах.



Тіна Кароль у білій сукні / Фото з інстаграму Тіни Кароль

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