Популярная украинская певица Ирина Федишин редко делится эротическими фото. Однако на этот раз она показала обольстительное селфи, где засветила декольте.

Известная украинская певица со Львова Ирина Федишин знает, как удачно подчеркнуть прелести своей фигуры и взбудоражить воображение поклонников. Звезда опубликовала жаркое фото и поделилась им на личной странице.

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Горячее фото Ирины Федишин

Знаменитость сделала соблазнительное селфи. Она позировала перед камерой на светлом фоне в откровенном наряде. Ирина Федишин предстала в бежевом топе без бретелек, украшенном камнями. Оно подчеркнуло глубокое декольте и засветила упругую грудь звезды. Топ певица соединила с джинсовой одеждой – юбкой или джинсами.

Федишин решила не дополнять пикантный аутфит аксессуарами. Роскошные белокурые волосы артистка распустила и уложила их голливудскими локонами. На лице Ирины Федишин красовался удачный макияж. Звезда подчеркнула глаза коричневыми тенями, а губы накрасила розовой помадой.



Ирина Федишин / Фото из инстаграма Ирины Федишин

Поклонников покорила откровенность любимой артистки. Об этом они написали в комментариях: