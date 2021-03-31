Ирина Федишин засветила глубокое декольте в бежевом топе: откровенное фото
Популярная украинская певица Ирина Федишин редко делится эротическими фото. Однако на этот раз она показала обольстительное селфи, где засветила декольте.
Источник:Инстаграм Ирины Федишин
Известная украинская певица со Львова Ирина Федишин знает, как удачно подчеркнуть прелести своей фигуры и взбудоражить воображение поклонников. Звезда опубликовала жаркое фото и поделилась им на личной странице.
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Горячее фото Ирины Федишин
Знаменитость сделала соблазнительное селфи. Она позировала перед камерой на светлом фоне в откровенном наряде. Ирина Федишин предстала в бежевом топе без бретелек, украшенном камнями. Оно подчеркнуло глубокое декольте и засветила упругую грудь звезды. Топ певица соединила с джинсовой одеждой – юбкой или джинсами.
Федишин решила не дополнять пикантный аутфит аксессуарами. Роскошные белокурые волосы артистка распустила и уложила их голливудскими локонами. На лице Ирины Федишин красовался удачный макияж. Звезда подчеркнула глаза коричневыми тенями, а губы накрасила розовой помадой.
Ирина Федишин / Фото из инстаграма Ирины Федишин
Поклонников покорила откровенность любимой артистки. Об этом они написали в комментариях:
- "Красавица";
- "Цветочек";
- "Вы очень красивая";
- "Волшебная";
- "Какая красивая".
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