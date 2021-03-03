Народная любимица Тина Кароль реализует себя не только как певица, но и как дизайнер, углубляясь в мир моды. Артистка выпустила коллекцию колготок и чулок с провокационной надписью "Скандал". Она снялась в рекламной кампании и позировала перед камерой в крайне сексуальном образе.

После выхода нового хита "Скандал" 36-летняя Тина Кароль сменила сценический образ и стала куда откровеннее. Она поделилась с поклонниками провокационным видео, для которого снялась в одинх чулках и мини-платье.

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Сексуальный образ Тины Кароль

Перед камерой певица предстала в облегающем мини-платье на тонких бретелях и с откровенным декольте. Крошечное платье, которое едва прикрывало ягодицы звезды, акцентировало и на аппетитной груди. Под него она подобрала черные чулки, которые выпустила в честь новой песни "Скандал", поэтому на них красуется надпись с названием трека. Образ Тина Кароль довершила туфлями на шпильке.

Пухлые губы она подчеркнула насыщенной красной помадой, которая уже несколько лет является неотъемлемой частью ее образа, а волосы уложила в легкие локоны. В кадре знаменитость позировала на полу, соблазнительно демонстрируя подтянутые длинные ножки. Из видео видно, что своими роскошными формами наслаждается и сама Тина Кароль, а не только ее многомиллионная армия поклонников.

В затемненной студии звезда сняла еще одно не менее провокационное видео. Она появилась в колготках с надписью "Скандал" и черном боди с длинными рукавами. Стройную талию она подчеркнула тонким поясом с массивной пряжкой. Певица позировала лежа на конструкции, обольстительно выгнувшись и игриво сложив ножки.

"Весна – поистине женское время года! Страстная и нежная, игривая и непредсказуемая, кокетливая и иногда скандальная. Почувствуй свободу, будь сексуальной, кокетливой и неотразимой", – дерзко подписала видео Тина Кароль.