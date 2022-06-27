Тина Кароль поддержала Wellboy, разорвавшего сотрудничество с Бардашем

Украинская певица Тина Кароль дала деньги на первую песню Wellboy. Она снова поддержала его после того, как он прекратил сотрудничество с продюсером.

Украинские артисты Wellboy, Тина Кароль, юмористы из "Квартала 95" недавно дали концерт в Мадриде. На странице в инстаграмме Тина поделилась фотографией из заголовков.

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Тина Кароль поддержала Wellboy

На западе в Мадриде Тина Кароль поддержала Антона Вельбоя. Она подчеркнула, что до сих пор горячо верит в его возможности.

Совет нашей встречи снова и ужасно радуюсь твоим успехам! Верю в тебя, как и страстно верила год назад, когда услышала первую твою демку и когда ты стал частью моего амбициозного проекта "Молодая кровь", который на собственные средства создан в поддержку и для развития музыкальной молодежи Украины,

– поделилась певица.



Тина Кароль и Wellboy / Фото из инстаграма Тины Кароль

Wellboy разорвал сотрудничество с Бардашем

17 июня Антон Вельбой снял видео, в котором поблагодарил продюсера, не назвал причины разрыва сотрудничества, но написал стихотворение: "Войны, телевизоры, И ты кипишь, но молчат все тепловизоры, Жаль за мамку, Украину и культуру! И за дядьку Юру…" . К тому времени только ходили слухи о том, что Юрий Бардаш хочет получить российское гражданство.

Впоследствии саундпродюсер Wellboy Евгений Триплов высказался категорически по поводу сотрудничества с Бардашем. Он подчеркнул, что не будет работать с ним, пока тот не продемонстрирует проукраинскую позицию. "Думаю, что каждый украинский культурный деятель должен сказать свою позицию, потому что стоять в стороне от этой беды – невозможно… Или Юра открыто поддерживает Украину и осуждает агрессию РФ, либо выходит из проекта, а проект Wellboy должен продлить существование".

Добавим, что лидер группы "Коррупция" Михаил Крупин сообщил, что у Юрия Бардаша еще нет российского паспорта. Но, похоже, планирует его получить и перебраться в страну-агрессорку.