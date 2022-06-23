Авторами патриотической песни "Ми з України" стали талантливые украинские композиторы Артур Железняк и Маша Личи. Однако, вероятно, она так и осталась бы одной из, если бы ее не записали топовые звезды нашей эстрады. Среди них не только певцы, но и телеведущие.
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Кто из звезд спел "Ми з України":
- Оля Полякова;
- Дзидзьо;
- Наталья Могилевская;
- Тина Король;
- Фагот из ТНМК;
- Юлия Санина из группы The Hardkiss;
- MELOVIN;
- Оля Цыбульская;
- Alekseev;
- Настя Каменских;
- Злата Огневич;
- Александра Зарицкая из группы KAZKA;
- Сергей Бабкин;
- Артем Пивоваров;
- Владимир Остапчук;
- Алексей Суханов.
Зачем украинский шоу-биз объединился в одном хите
Песня "Ми з України" создана, чтобы выразить поддержку и уважение несокрушимости, сплоченности и боевому духу нашего народа в этой жестокой войне. Все мы, как один, боремся за свободу и европейское будущее Украины,
– говорится в описании.
Так что звездный бомонд тоже продемонстрировал единство. Более того, знаменитости сняли трогательный клип на трек, в котором каждый из них появился с сине-желтым флагом. Кто-то снимался в Украине, кто-то – за границей. Видео срежиссировал Константин Гордиенко.
Звезды шоу-биза – Ми з України: смотрите видео онлайн
Как сеть реагирует на "Ми з України"
- "Мурашки по телу и слезы градом. Мы идем к победе. Трудно, с большими потерями, но с огромной верой в нашу победу! Мы из Украины";
- "Очень хорошая песня и состав звезд. У меня только слезы и гордость за нашу страну и артистов";
- "Ничего более сильного еще не слышала. Мурашки по коже всю песню";
- "Очень круто, что столько артистов объединились в одной песне. Мы из Украины! Свободны, едины! С песней к победе";
- "На конец клипа аж пустила слезу! Мы выстоим, мы победим! Ведь мы украинцы, мы сила! Спасибо, что вспомнили в тексте о Харькове. Восстановим все города и будем процветать";
- "Однако сила! Подзарядка положительных эмоций! Молодцы, спасибо".