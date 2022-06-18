Похоже, что проект Wellboy будет жить! После разрыва с Юрием Бардашем 22-летний Антон Вельбой не остался ни с чем, за него взялся саундпродюсер, режиссер его клипов и соавтор песен Евгений Триплов. Более того, он не только заявил, что будет заниматься юношей и в дальнейшем, но и осудил Бардаша за толерантность войны.

Горячая тема Wellboy прекратил сотрудничество с Юрием Бардашем, пересиживающим войну в Грузии

Саундпродюсер Wellboy обратился к молчуну Юрию Бардашу

"В последнее время мне сбрасывают скрины сторис Юры Бардаша и спрашивают: "А что там Юра? "Я не знаю, что там Юра", – эмоционально заявил Евгений Триплов.

Думаю, что каждый украинский культурный деятель должен сказать свою позицию, потому что стоять в стороне от этой беды – невозможно… Или Юра открыто поддерживает Украину и осуждает агрессию РФ, или выходит из проекта, а проект Wellboy должен продлить существование,

– забросил он Бардашу.

Евгений Триплов с Юрием Бардашем, Wellboy и Монатиком / Фото из инстаграммы саундпродюсера

Кроме того, Евгений Триплов добавил, что не понимает людей, которые пытаются сохранять нейтралитет во время войны, потому что пока они молчат, его ребенок рождается в бомбоубежище, а собратья погибают в горячих точках. Музыкант признался, что поэтому перестал общаться с родственниками из России, поэтому, похоже, Бардаш следующий.

"С первого дня войны моя позиция неизменна: я считаю россиян кончеными фашистами. Я желаю смерти каждому оккупанту, пришедшему на нашу родную украинскую землю... Я побывал во многих деоккупированных городах и поселках, включая Бородянку, Ирпень, Гостомель, Бучу, поэтому я никогда не прощу ту беду, которую повлекла российская армия моему народу. Для себя я принял решение, что не буду сотрудничать с россиянами », – четко высказался саундпродюсер Wellboy и пообещал развивать украинскую культуру.

Более того, он объявил, что скоро у его подопечного состоится релиз нового трека "Врагов на ноже".

Интересно, что сам Wellboy не осмелился "наехать" на Юрия Бардаша, который до сих пор не сказал, на чьей он стороне. Он поблагодарил продюсера и только намекнул, что ему стыдно за его молчание: "Жаль за мамку, Украину и культуру! И за дядьку Юру" .

Примечательно, что Wellboy и Евгения Триплова поддержал почти весь звездный бомонд: Даша Астафьева, Алексеев, Вера Кекелия, Даша Трегубова, Руслан Сеничкин, Александр Чемеров и другие.

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