Похоже, что проект Wellboy будет жить! После разрыва с Юрием Бардашем 22-летний Антон Вельбой не остался ни с чем, за него взялся саундпродюсер, режиссер его клипов и соавтор песен Евгений Триплов. Более того, он не только заявил, что будет заниматься юношей и в дальнейшем, но и осудил Бардаша за толерантность войны.
Горячая тема Wellboy прекратил сотрудничество с Юрием Бардашем, пересиживающим войну в Грузии
Саундпродюсер Wellboy обратился к молчуну Юрию Бардашу
"В последнее время мне сбрасывают скрины сторис Юры Бардаша и спрашивают: "А что там Юра? "Я не знаю, что там Юра", – эмоционально заявил Евгений Триплов.
Думаю, что каждый украинский культурный деятель должен сказать свою позицию, потому что стоять в стороне от этой беды – невозможно… Или Юра открыто поддерживает Украину и осуждает агрессию РФ, или выходит из проекта, а проект Wellboy должен продлить существование,
– забросил он Бардашу.
Евгений Триплов с Юрием Бардашем, Wellboy и Монатиком / Фото из инстаграммы саундпродюсера
Кроме того, Евгений Триплов добавил, что не понимает людей, которые пытаются сохранять нейтралитет во время войны, потому что пока они молчат, его ребенок рождается в бомбоубежище, а собратья погибают в горячих точках. Музыкант признался, что поэтому перестал общаться с родственниками из России, поэтому, похоже, Бардаш следующий.
"С первого дня войны моя позиция неизменна: я считаю россиян кончеными фашистами. Я желаю смерти каждому оккупанту, пришедшему на нашу родную украинскую землю... Я побывал во многих деоккупированных городах и поселках, включая Бородянку, Ирпень, Гостомель, Бучу, поэтому я никогда не прощу ту беду, которую повлекла российская армия моему народу. Для себя я принял решение, что не буду сотрудничать с россиянами », – четко высказался саундпродюсер Wellboy и пообещал развивать украинскую культуру.
Более того, он объявил, что скоро у его подопечного состоится релиз нового трека "Врагов на ноже".
Примечательно, что Wellboy и Евгения Триплова поддержал почти весь звездный бомонд: Даша Астафьева, Алексеев, Вера Кекелия, Даша Трегубова, Руслан Сеничкин, Александр Чемеров и другие.
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