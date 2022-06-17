Украинский исполнитель Антон Уэльбой (Wellboy) опубликовал новое видео на личной странице. В нем он сообщил, что завершил сотрудничество с продюсером Юрием Бардашем.

К слову "Многие знакомые уехали": почему Wellboy с мамой не покинул Киев во время войны

Wellboy завершил сотрудничество с Бардашем

В видео, показанном Антоном, он танцует и поет. Артист поблагодарил бывшего продюсера за все, чему он его научил.

Хочу поблагодарить Юрия. За то, что он вкладывал в меня все это время, учил меня многим вещам. Но ведь надо идти дальше, двигаться. Нужно жить, надо петь,
– поделился Wellboy.

В подписи к ролику он также упомянул о Бардаше: "Війни, телевізори, І ти кипиш, але мовчать всі тепловізори, Шкода за неньку, Україну і культуру! І за дядь Юру…".

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В комментариях под сообщением поклонники выражают артисту свою поддержку. В их числе и Даша Астафьева, Алексеев, Саша Чемеров, Вера Кекелия и Даша Трегубова.

  • "Красава";
  • "Радуюсь, что твоя позиция правильна. Дальше только лучше";
  • "Все будет хорошо, Антон";
  • "Все правильно поступил";
  • "Вот так новости! Желаю сил, вдохновения и новых хитов";
  • "Молодчина, дальше только лучше";
  • "Антон, у тебя точно все будет супер, дальше только больше и лучше!".

Где сейчас Юрий Бардаш

  • В одном из интервью Wellboy рассказал, что его продюсер Юрий Бардаш уехал из Украины еще до начала полномасштабной войны. Мужчина находится за границей – в Грузии. Вернуться он не хочет, даже несмотря на призывы подопечного.
  • "У него дочь. И он не может представить себе, "как его бубочка плачет". Я его понимаю. Поэтому да", – признавался Антон Вельбой.
  • Юрий Бардаш не назвал Россию агрессором и не высказывал четкую позицию в отношении российского вторжения. Добавим, что по информации журналиста и блогера Василия Крутчака, продюсер получил российское гражданство.