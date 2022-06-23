Известная рэп-группа "Коррупция" также находилась под продюсерством Юрия Бардаша. Но теперь его подопечные останавливают с ним сотрудничество из-за того, что он так и не осудил агрессию России и никак не поддерживает Украину.

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Михаил Крупин о Бардаше

Лидер группы "Коррупция" Михаил Крупин сообщил, что у Юрия Бардаша еще нет российского паспорта. Но, похоже, планирует его получить и перебраться в страну-агрессорку на все ее преступные и террористические действия.

Паспорта у него еще нет. Его не так-то легко получить. Он сейчас находится в Грузии. Но как я понял, он действительно собирается туда перебираться (в Россию – Showbiz 24),

– заявил Михаил Крупин.

Фронтмен рэп-группы признался, что Юрий Бардаш в начале вторжения вроде бы публиковал информацию о войне и собирал на что-то деньги. Но потом удалил все с личных страниц. Рэпер признался, что чувствует себя брошенным.

"Мне это больно. Я чувствую, что нас просто бросили. Мы еще будем отмываться от этого. Идешь – ну и пздуй", – лаконично подытожил Крупин.

Кто завершил сотрудничество с Юрием Бардашем