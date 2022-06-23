Известная рэп-группа "Коррупция" также находилась под продюсерством Юрия Бардаша. Но теперь его подопечные останавливают с ним сотрудничество из-за того, что он так и не осудил агрессию России и никак не поддерживает Украину.
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Михаил Крупин о Бардаше
Лидер группы "Коррупция" Михаил Крупин сообщил, что у Юрия Бардаша еще нет российского паспорта. Но, похоже, планирует его получить и перебраться в страну-агрессорку на все ее преступные и террористические действия.
Паспорта у него еще нет. Его не так-то легко получить. Он сейчас находится в Грузии. Но как я понял, он действительно собирается туда перебираться (в Россию – Showbiz 24),
– заявил Михаил Крупин.
Фронтмен рэп-группы признался, что Юрий Бардаш в начале вторжения вроде бы публиковал информацию о войне и собирал на что-то деньги. Но потом удалил все с личных страниц. Рэпер признался, что чувствует себя брошенным.
"Мне это больно. Я чувствую, что нас просто бросили. Мы еще будем отмываться от этого. Идешь – ну и пздуй", – лаконично подытожил Крупин.
Кто завершил сотрудничество с Юрием Бардашем
- Wellboy, ставший популярным под крылом Бардаша. Он поблагодарил продюсера, не назвал причины разрыва сотрудничества, но написал стихотворение: "Війни, телевізори, І ти кипиш, але мовчать всі тепловізори, Шкода за неньку, Україну і культуру! І за дядь Юру…".
- Саундпродюсер Евгений Триплов был более категоричным по этому поводу. Он подчеркнул, что не будет работать с Бардашем, пока тот не продемонстрирует проукраинскую позицию. "Думаю, что каждый украинский культурный деятель должен сказать свою позицию, потому что стоять в стороне от этой беды – невозможно… Или Юра открыто поддерживает Украину и осуждает агрессию РФ, или выходит из проекта, а проект Wellboy должен продлить существование".
- Саша Чемеров, также работавший с продюсером над группой Quest Pistols. "С Бардашем у меня случилась вторая Чернобаевка. Юра – кусок безразличного дерьма. Я не хочу его раз**бовать, потому что у меня есть чем. Просто это двойное разочарование".