Накануне 24 февраля год назад инфопространство трещало от напряжения из-за слухов о нападении России. Тина Кароль, предчувствуя беду, ушла в женский монастырь. Великая война застала ее именно там. Журналистам Vogue Czechoslovakia звезда призналась, что даже монахини кричали, плакали и звонили родным.

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Тина Кароль вспомнила утро 24 февраля

Иногда я посещаю монастырь, чтобы помолиться, успокоить свои мысли и душу, что я и сделала 24 февраля. Это место тишины и покоя, но в ту ночь монахини нарушили обет молчания, плакали и звонили своим родным. Это было ужасно, сердце обливалось кровью, потому что весь монастырь был наполнен криком и молитвами о спасении душ,

– с болью вспомнила Тина Кароль.

Артистка отметила, что после смерти мужа ее жизнь была манифестом сильной женщины, во время полномасштабной войны превратила свой манифест в культурную дипломатию: "Я вдруг стала не звездой, а беженкой. Мягкая сила – мой боевой фронт".

Напомним, днем 24 февраля 2022 года Тина Кароль обратилась к поклонникам из женского монастыря. Тогда она объяснила, что "предчувствовала боль и пошла молиться еще неделю назад, но осталась, наверное, надолго". Вскоре она уехала из Украины, а в начале марта вышла на антивоенный митинг в Варшаве.

Не так давно артистка призналась, что сказала сыну Вениамину в первый день Великой войны. Ему 14 лет, но в Великобританию Кароль позвонила со словами: "Ты должен быть мужчиной и быть очень осмотрительным. Ты взрослый, ты должен собраться, и твоя главная задача как молодого солдата – хорошо учиться, чтобы твои знания потом понадобились".