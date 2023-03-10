Полномасштабное вторжение заставило украинских артистов не только перейти на действительно родной язык, но и ценить украинское культурное наследие. Многие народные песни, старинные композиции, иногда забытые, удалось удачно переосмыслить и возродить, сообщает 24 Канал.

Смотрите также Дуэты со звездами и чувственные новинки: Артем Пивоваров представил альбом "Твои стихи, мои ноты"

Артем Пивоваров – Місяць на небі

Музыкант перепел украинскую народную песню "Місяць на небі", которую каждый помнит еще с детства. Композиция вошла в альбом "Твої вірш, мої ноти".

Артем Пивоваров – "Місяць на небі": смотрите видео онлайн

ДНК – Душа. Нація. Культура

Лейбл MOЗGI Entertainment представил альбом, куда вошло 18 украинских народных песен в исполнении украинских знаменитостей. Там и "Підманула-підвела", "Пливе кача", "Чом ти не прийшов?", "Горіла сосна" и другие.

ДНК – "Душа. Нація. Культура": смотрите видео онлайн

Ярина Квасний – Парова машина

Аутентичную украинскую песню перепевала группа Dakh Daughters, но недавно она стала вирусной в исполнении Ярины Квасний. Девушка не записывала трек, но новую аранжировку и ремиксы создают украинские битмейкеры и используют ее пение.

Ярина Квасний feat TeeKai – "Парова машина"

Тина Кароль – LELEKA

Тина Кароль переосмыслила украинские народные песни в необычном стиле, пригласив к сотрудничеству американского диджея. Это три песни – Chevrona Kalyna, Kolomyika и Outro.

Тина Кароль – Kolomyika: смотрите видео онлайн

Джамала – Сину

Джамала во время войны презентовала песню "Сину", вошедшую в ее миниальбом "Поклик". Это песня, написанная на стихотворение Василия Симоненко "Лебеди материнства" – в свое время положил его на музыку Платон Майборода, поэтому композиция почти стала народной.

Джамала – "Сину": смотрите видео онлайн

Анна Тринчер – Рідна мати моя

Певица не только перепела "Пісню про рушник" Платона Майбороды на слова Андрея Малышко, но и приобщила к исполнению маму и бабушку.

Анна Тринчер – "Рідна мати моя": смотрите видео онлайн

Ivan Navi и KRUTЬ – Журавлі

Ivan Navi и Марина Круть возродили стрелковую песню "Журавлі", написанную еще в 1910 году Богданом Лепким.

Ivan Navi и KRUTЬ – "Журавл": смотрите видео онлайн

Pink Floyd и Андрей Хливнюк – Hey Hey Rise Up

Каждый помнит, как Андрей Хливнюк возродил "Червону калину", поя ее посреди Киева. Он вдохновил переосмысление не только украинских музыкантов.

Pink Floyd – Hey Hey Rise Up: смотрите видео онлайн

Go_A – Kalyna

Песня стала одной из первых новых композиций, завирусившихся во время войны. Она создана на основе старинной украинской песни.

Go_A – Kalyna: смотрите видео онлайн

Kalush Orchestra – Щедрий вечір

Победители Евровидения-2022 перепели украинскую щедровку, а к съемкам клипа привлекли Арнольда Шварценеггера.

Kalush Orchestra – Щедрий вечір: смотрите видео онлайн