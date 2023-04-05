Забытые украинские народные песни становятся трендами социальных сетей. На этот раз в токтоке вирусится композиция "Чоловік Герасим", сообщает 24 Канал.
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Впервые песня "Чоловік Герасим" появилась на просторах интернета в исполнении народного хора села Казацкое Черниговской области благодаря проекту polyphonyproject в 2018 году. Она собрала около 200 тысяч просмотров и немало положительных комментариев.
"Чоловік Герасим" в исполнении хора: смотрите видео онлайн
Но недавно песня снова стала популярной. Композицию не только распространяли в предыдущем виде, но и перерабатывали и творили новые ремиксы. Один из самых популярных – в исполнении D1VINE & Shad0w, собравшей на ютубе около 70 тысяч просмотров.
D1VINE & Shad0w – "Чоловік Герасим": слушайте онлайн
Трек хвалят в соцсетях и снимают видео под песню:
- "Наконец-то в топах чартов моя любимая музыка";
- "Очень круто! Бабушкам век и здоровье";
- "Больше бы музыки в таком стиле. Кайф для ушей";
- "Только очистила голову от паровой машины. А теперь Герасим на очереди";
- "Просто невероятно".
Текст песни "Чоловік Герасим"
Песня "Чоловік Герасим" приобретает разные значения в зависимости от текста, который может быть другим в разных регионах. Там говорится о тяжелой судьбе женщины. Она рассказывает о том, что должна прясть из конопли – это тяжелый физический труд. И, несмотря на ее тяжелую работу, мужчина бьет женщину. Но считают, что строчки о "биении" также касаются пряжи, которую нужно было выбить.
Чоловік Герасим, а я твоя кудла,
Через твої конопельки я трошечки схудла.
Чоловік, Герасим, ой дай мені раду,
Через твої конопельки навіки пропаду.
Чоловік, Герасим, ой дав мені раду ‒
Розорвана сорочина спереду і ззаду.
За що б'єш, за що б'єш, за якиї вчинки?
Чи я тобі не напряла за год три починки?
Один пряла до Роздва, другий ‒ до Миколи,
Третій лежить розпочатий до Святой Покрови.
Да й напряла полотна од порога до вікна,
Да й послала на воді – нехай білять лебеді.
Да й послала на воді – нехай білять лебеді.
Краща в мене сорочина, чим у тої попаді.
Як пойду я на лужок полотно стірати,
Сама сяду на кладочку, буду розміряти.
На все є, на все є, на підточку* не стає,
Як пойду я до куми, нехай кума оддає.
Ти, кумушка-голубушка, позич мені полотна,
Позич мені полотна, бо й на підточку нема.
Кума до куми ходила позичать мотовила.
На базар не ходила, матовила не купила.
– Гоп, кума, не журись, –
Шо напряла, шо наткала, у те саме уберись.