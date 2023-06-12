Тимур Мирошниченко нашел ребенка на усыновление: "Скоро сын будет с нами"
Источник:Тимур Мирошниченко
Звездный телеведущий Тимур Мирошниченко поделился радостной новостью о том, что они с женой Инной написали заявление на усыновление мальчика. Пара уже несколько лет мечтает о ребенке и, наконец, они на финальной стадии.
Звезда написал в своем Instagram, что в скором времени в их семье появится еще один ребенок. Ранее Мирошниченко признавался, что вместе с женой давно мечтал усыновить ребенка, а окончательное решение приняли с началом полномасштабной войны.
Интересно Тимур Мирошниченко впервые показал квартиру в Киеве, где с женой сделал ремонт во время войны
Мирошниченко нашел ребенка на усыновление
В настоящее время супруги собирают документы и ждут суда, где примут решение по усыновлению.
Пока без подробностей. Мы написали заявление на усыновление. Предстоит сбор документов для суда и сам суд. Еще совсем немного – и сынишка будет с нами!,
– написал Тимур.
Тимур Мирошниченко нашел ребенка на усыновление / Скриншот с его инстаграм-сторис
Поклонники звезды очень обрадовались этой новости. Они сразу поели приветствовать супругов в комментариях:
- "Меня муравьи пробрали от ваших новостей. Божьего сопровождения во всех последующих шагах! Вы — супер!"
- "Вы очень сильны и молодцы!"
- "Боже, Тим, плачу! Вы – молодцы!"
- "Это такой пример! Спасибо вашей семье!"
- "Привет! Вы молодцы".
- "Вы отличный пример для других. Пусть Бог обильно благословит вашу семью".
- "Аааа, мальчик. Так жду увидеть эти глаза".
- "Пусть все будет легко".
Добавим, что Тимур и Инна Мирошниченко поженились в 2018 году. Сейчас у супругов двое общих детей – 4-летняя дочь Мия и трехлетний сын Марка.
Семья Тимура Мирошниченко / Фото с его инстаграммы
Путь Тимура Мирошниченко к усыновлению ребенка: главное
- Ведущий рассказывал, что это не было мгновенного решения: “У меня такие первые мысли появились, когда мы еще в студенческие годы с командой ездили в детские дома. Тогда я понял, что рано или поздно я буду готов усыновить детей”.
- Его жена тоже хотела усыновить ребенка. Уже в марте 2022 года у Тимура внутри что-то "тихнуло" – он с женой окончательно на это решились и начали процесс подготовки.
- В июне Мирошниченко рассказал об этом желании публике, а уже в январе этого года сообщил, что он с женой начали процедуру к усыновлению.
- Около полугода Тимур и Инна Мирошниченко боролись за возможность стать кандидатами в усыновители. Впоследствии они столкнулись с проблемой – во всех официальных службах говорили, что детей нет.