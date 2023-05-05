Украинский ведущий Тимур Мирошниченко в новом интервью показал свое жилье. Он с женой начал делать там ремонт еще до полномасштабного вторжения.

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Тимур Мирошниченко показал дом

Когда защитники освободили Киевскую область от окупантов, Тимур не планировал продолжать ремонт. Но его жена, вернувшаяся из Германии домой в июне, решила иначе.

И тут началось самое увлекательное. Потому что у кого-то разбомбили часть складов производства, но они не знают, была ли наша техника у разбомбивших или уцелевших. Я в принципе был готов смириться и ждать, а жена – нет,

– поделился Тимур.

Инна Мирошниченко занялась ремонтом и внимательно следила за работой. Приложила свои усилия и дочь Мия, комната которой оформлена в розовом цвете. "Кровать была не розовая, она сказала: "Мне это нравится, но пусть будет розовая. Шторы мне эти нравятся. Но пусть будут розовые".



Комната дочери Мирошниченков / Скриншот с видео



Комната дочери Мирошниченков / Скриншот с видео

Квартира Тимура Мирошниченко расположена в одном из столичных комплексов возле Днепра. Больше времени семья проводит в кухне-студии, где есть и стол, и большой изумрудный диван, где уместятся все.

Как выглядит квартира Мирошниченко / Скриншот с видео ЖВЛ