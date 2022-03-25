40-летняя Вера Брежнева хоть и за границей, но не сидит сложа руки. Она вместе с другими волонтерами сортирует гуманитарную помощь для детей из Украины. Не в Польше, как все думали, а в Италии.

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Я волонтерю в пункте гуманитарной помощи, но не в Польше. А в Италии, где я нахожусь уже почти месяц,

– рассказала Вера Брежнева.

Однако добавила, что у них небольшой пункт помощи, тогда как в Люблине, что в Польше, – огромный, туда всегда нужны волонтеры. Так что певица призывает приобщаться к добрым делам.

"Обнимаю всех, кто готов предоставить свою любую помощь, всех, кто помогает, всех кто молится. Все это называется любовь", – пишет звезда.

Скриншот из инстаграме Веры Брежневой

Интересно, что своей позицией Вера Брежнева разозлила путинский режим. Она с братом мужа, Валерием Меладзе, попала в список "неугодных" артистов , которых убрали с российских музыкальных каналов.

Напомним, пока Брежнева с детьми была в Италии, ее мама, семья младшей сестры и Константин Меладзе скрывались от бомбежек в подвалах Киева. Так было 28 февраля, где они сейчас – неизвестно.

Полный текст публикации Веры Брежневой:

Я волонтерю в пункте гуманитарной помощи, но не в Польше. А в Италии, где я нахожусь уже почти месяц.

Пункты, центры есть по всей Европе. Мы все делаем одно дело. Но есть пункты больше, есть меньше. У нас чуть меньше, и мы справляемся. А вот в Люблине (Польша) огромный хаб – и там нужна помощь всегда. Вчера, сегодня, завтра. С жильем там вопросы, поэтому в идеале, чтобы приезжали те, кто на месте.