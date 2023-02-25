Из группы Константина Меладзе Миша Романова (настоящее имя – Наталья Могилинец) вышла в марте 2018 года, потому что забеременела. С декретного отпуска певица уже не вернулась в "ВИА Игру", а начала сольный путь. Тогда и произошел ее конфликт с Верой Брежневой.
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Как Вера Брежнева нагрубила Мише Романовой
Пять лет назад Брежнева "очень резко отреагировала" на одно из первых интервью Миши Романовой, где она прокомментировала выход из группы. Причиной девушка назвала желание развиваться сольно, а не беременность. Они никогда не общались близко, но артистка почему-то написала, чтобы упрекнуть в лжи.
С Верой мы никогда не были подругами, и даже у нас был небольшой конфликт… Она мне написала смс. Оно было в достаточно жесткой, грубой форме. Она обвинила меня во лжи, что я что-то недоговорила или что сказала, что захотела сольного развития. Я ответила ей в такой же форме,
– вспомнила Миша Романова.
Однако даже после перепалки в сети певица уважает Веру Брежневу. Прежде всего потому, что она жена Константина Меладзе.
"Я ее очень уважаю. Видимо, она была просто в плохом настроении. Все мы люди", – подчеркнула Миша Романова.
- Кстати, Слава Демин, в интервью которому Миша Романова рассказала о конфликте, дружит с Верой Брежневой. Он вступался за подругу, когда в сети упомянули ее заявление 2019 года на российском ТВ: "Я украинской певицей не была … Считается, чтобы быть украинской певицей, у тебя должны быть песни на украинском языке. У меня их нет".
- После этого скандала Вера Брежнева со слезами напомнила, что украинка – на концерте в Риге сказала со сцены: "Я – Вера. И я – украинка. Сейчас в моей стране война, именно поэтому вообще не до концертов". Правда, фраза эта прозвучала на русском.