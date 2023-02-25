Из группы Константина Меладзе Миша Романова (настоящее имя – Наталья Могилинец) вышла в марте 2018 года, потому что забеременела. С декретного отпуска певица уже не вернулась в "ВИА Игру", а начала сольный путь. Тогда и произошел ее конфликт с Верой Брежневой.

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Как Вера Брежнева нагрубила Мише Романовой

Пять лет назад Брежнева "очень резко отреагировала" на одно из первых интервью Миши Романовой, где она прокомментировала выход из группы. Причиной девушка назвала желание развиваться сольно, а не беременность. Они никогда не общались близко, но артистка почему-то написала, чтобы упрекнуть в лжи.

С Верой мы никогда не были подругами, и даже у нас был небольшой конфликт… Она мне написала смс. Оно было в достаточно жесткой, грубой форме. Она обвинила меня во лжи, что я что-то недоговорила или что сказала, что захотела сольного развития. Я ответила ей в такой же форме,

– вспомнила Миша Романова.

Однако даже после перепалки в сети певица уважает Веру Брежневу. Прежде всего потому, что она жена Константина Меладзе.

"Я ее очень уважаю. Видимо, она была просто в плохом настроении. Все мы люди", – подчеркнула Миша Романова.