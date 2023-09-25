Татьяна Литвинова из "МастерШефа" сделала три пластических операции: как она выглядит сейчас
Источник:Татьяна Литвинова
Бывшая судья шоу "МастерШеф", ресторатор Татьяна Литвинова впервые призналась, что изменила свою внешность. После развода она решилась на три пластических операции, в том числе изменила форму груди.
Сейчас Литвинова чувствует себя 20-летней девушкой. Татьяна решила сделать пластическую операцию в 45 лет после развода с российским бизнесменом Ярославом Трухановым.
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Татьяна Литвинова совершила три пластические операции
В соцсети ресторатор поделилась своим опытом пластической операции. Татьяна Литвинова решилась совершить три операции сразу:
- изменила форму груди без имплантатов,
- сделала пластику шва после кесарева сечения,
- сделала липофиллинг.
Липофиллинг – это когда личный жир, имеющий большое количество гормонов молодости, подкалывают в скулы. Эффект просто вау, никакой химии, все очень естественно,
– призналась экссудия шоу.
Татьяна Литвинова после пластических операций / Фото с ее инстаграммы
Татьяна рассказала, что уже на следующий день после операции была дома.
"Три дня после операции была слабость и небольшая лихорадка. Но благодаря лекарствам, я быстро "выровнялась". Носила 3 – 4 недели специальные пластыри на швах и 2 месяца специальное белье", – призналась Литвинова.
Ресторатор очень рада, что изменила форму груди, потому что чувствует себя 20-летней девушкой. Она опубликовала кадры после перемен.
"Я кайфую от своего тела! Я кайфую и в белье и без нее! И это огромная свобода. А свободу я ценю больше всех во всех ее проявлениях. Особенно в последнее время", – добавила Татьяна.
Какие звезды делали пластические операции
- Об операции по увеличению груди недавно призналась Ирина Сопонару. Раньше ей нравились стройные девушки, но впоследствии вкус изменился, поэтому актриса увеличила грудь.
- Блоггерша Алина Шаманская недавно рассказала, что делала ряд манипуляций с внешностью – ринопластику, хейлопластику, блефаропластику, удаляла комки Биша.
- Анна Тринчер с подросткового возраста комплексовала из-за небольшой груди. Поэтому больше года назад певица сделала операцию – теперь у нее третий размер груди.
- Рамина Эсхакзай легла под нож пластического хирурга в сентябре прошлого года – она делала септопластику. Но эта операция была не ради эстетики, а чтобы улучшить дыхание.