Татьяна Литвинова из "МастерШефа" сделала три пластических операции: как она выглядит сейчас

Бывшая судья шоу "МастерШеф", ресторатор Татьяна Литвинова впервые призналась, что изменила свою внешность. После развода она решилась на три пластических операции, в том числе изменила форму груди.

Сейчас Литвинова чувствует себя 20-летней девушкой. Татьяна решила сделать пластическую операцию в 45 лет после развода с российским бизнесменом Ярославом Трухановым.

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Татьяна Литвинова совершила три пластические операции

В соцсети ресторатор поделилась своим опытом пластической операции. Татьяна Литвинова решилась совершить три операции сразу:

изменила форму груди без имплантатов,

сделала пластику шва после кесарева сечения,

сделала липофиллинг.

Липофиллинг – это когда личный жир, имеющий большое количество гормонов молодости, подкалывают в скулы. Эффект просто вау, никакой химии, все очень естественно,

– призналась экссудия шоу.



Татьяна Литвинова после пластических операций / Фото с ее инстаграммы

Татьяна рассказала, что уже на следующий день после операции была дома.

"Три дня после операции была слабость и небольшая лихорадка. Но благодаря лекарствам, я быстро "выровнялась". Носила 3 – 4 недели специальные пластыри на швах и 2 месяца специальное белье", – призналась Литвинова.

Ресторатор очень рада, что изменила форму груди, потому что чувствует себя 20-летней девушкой. Она опубликовала кадры после перемен.

"Я кайфую от своего тела! Я кайфую и в белье и без нее! И это огромная свобода. А свободу я ценю больше всех во всех ее проявлениях. Особенно в последнее время", – добавила Татьяна.

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