Актриса и юмористка Ирина Сопонару откровенно рассказала о пластических операциях. Она призналась, что решилась на одну – маммопластику.

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Какую пластическую операцию сделала Ирина Сопонарю

Звезда "Женского квартала" призналась, что сделала операцию для себя.

Во-первых, у меня по-прежнему небольшая грудь. Мне захотелось, у меня изменился вкус. Мне раньше нравились такие андрогинные девушки с плоской грудью, без талии, чтобы бедра были не очень выражены. Мне нравилась модель Фрея Бэха, Кира Найтли. Для меня это был эталон дамы. И это изменилось,

– призналась Ирина Сопонару.

"Мне начали нравиться формы, и мне не хватало в некоторых местах этих форм. И я подумала, что жизнь так коротка, она одна. Я прожила 35 лет с маленькой грудью и хочу остальную жизнь прожить со средней грудью".

Ирина Сопонару откровенно рассказала, что боится старости. Она также делает все для того, чтобы выглядеть молодо – и готова это делать до последнего. Актриса делает биоревитизацию, мезотерапию и другие различные процедуры, улучшающие качество кожи.

Есть стареющие красиво, их не смущают морщинки. А я, наверное, больше из тех женщин, которые... я цементом залью лицо, чтобы оно было более-менее. Я буду делать процедуры до последнего, какие-то аппаратные, инъекционные, я постараюсь этот момент отсрочить,

– поделилась звезда.

Интервью с Ириной Сопонару: смотрите видео онлайн

Звезды открыто говорят о пластике