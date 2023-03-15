Больше года назад исполнительница увеличила грудь до третьего размера. И шрам на теле после операции до сих пор напоминает звезде о хирургическом вмешательстве.

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Поклонники Тринчер поинтересовались, как выглядит ее след от операции. В ответ певица показала фото в Instagram-Stories, на котором видно немалый шрам у груди.

"Вот такой вид он выглядит. Операции год", – написала Анна.



Шрам на теле Тринчер после операции по увеличению груди / Фото с инстаграмм-сторис

Анна Тринчер увеличила грудь: коротко

Звезда сериала "Школа" Анна призналась, что давно мечтала об этом, ведь еще с подросткового возраста комплексовала из-за небольшой груди. Год назад Тринчер сделала себе третий размер.

Грудь артистка увеличивала у именитого пластического хирурга Дениса Юрченко. За все обследование, анализы и операцию она заплатила 6 тысяч долларов – 170 тысяч гривен.

Отметим, что ее нынешний муж Александр сначала был против увеличения груди любимой, поскольку волновался, сможет ли она в будущем вскармливать детей. Муж даже был с ней на консультации у хирурга. После этого возлюбленный поддержал Анну.

К слову, раньше певица также набила три новых татуировки, для которых выбрала достаточно пикантные места на теле Но вместо комплиментов Тринчер нарвалась на критику. Что о папе сказали ее поклонники – узнайте в статье.