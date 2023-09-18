Победительница "Танцев со звездами" Илона Гвоздева опубликовала свои фото в купальнике и поделилась неожиданной новостью. Танцовщица решилась сделать пластическую операцию – она объяснила свое решение.

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Илона Гвоздева хочет увеличить грудь

Пришло время перемен! Я хочу снова чувствовать себя женщиной! Рождение детишек, постоянный спортивный образ жизни и последние годы постоянного стресса очень сильно повлияли на мой облик тела!

– призналась танцовщица.

Илона Гвоздева заметила, что часто получает комплименты о спортивном и рельефном теле, но сама видит в зеркале "маленькую, худощавую девочку-подростка". Илоне не хочется напоминать старшую сестру дочери, поэтому она много думала, колебалась, прошла множество консультаций.



Илона Гвоздева / Фото из инстаграма Илоны Гвоздевой

Хореографине было важно ответить на вопрос, зачем ей увеличение груди. Ведь семья есть, на работу это не влияет, а муж вообще против операции.

"Ответ один: для себя, для своего внутреннего состояния. И это не об уверенности или о комплексах, погонях за трендами или инста-самками, это именно об эстетическом наслаждении самой себя, о любви к себе, о заботе о себе. Я всегда откровенна с вами, мои дорогие друзья, и хочу быть искренней с вами! Я не боюсь хейта или осуждения, это моя жизнь, мое тело и мои мысли", – подчеркнула Илона Гвоздева.

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